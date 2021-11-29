Одна область Украины перешла в "оранжевую" зону карантина. Фото: "Страна"

По состоянию на понедельник,  29 ноября, в "желтой" зоне адаптивного карантина находится только пять областей Украины - коронавирусные показатели в Закарпатской области ухудшились и регион перешел из "желтой" зоны в "оранжевую".

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Таким образом, в большинстве регионов страны действуют макисмальные карантинные ограничения. В "красной" зоне находится Киев и восемнадцать областей:

  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская.,
  • Волынская
  • Черкасская,
  • Винницкая.

В "оранжевой" зоне, после того как в нее перешла Закарпатская область, теперь находится два региона:

  • Полтавская область,
  • Закарпатская область.

В "желтой" зоне эпидемиологической опасности оказались такие области:

  • Тернопольская,
  • Кировоградская,
  • Черновицкая,
  • Харьковская.

Данные Минздрава о зонах карантина

Напомним, по данным на утро 29 ноября за прошедшие сутки коронавирус выявили у 5 804 украинцев. Госпитализировали с Covid-19 за сутки более двух тысяч пациентов.

Также сообщалось, что в Украине ужесточили ограничения для желтой зоны карантина.

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