В понедельник в Украине уменьшилась желтая зона карантина и расширилась оранжевая. Данные Минздрава
По состоянию на понедельник, 29 ноября, в "желтой" зоне адаптивного карантина находится только пять областей Украины - коронавирусные показатели в Закарпатской области ухудшились и регион перешел из "желтой" зоны в "оранжевую".
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
Таким образом, в большинстве регионов страны действуют макисмальные карантинные ограничения. В "красной" зоне находится Киев и восемнадцать областей:
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая.
В "оранжевой" зоне, после того как в нее перешла Закарпатская область, теперь находится два региона:
- Полтавская область,
- Закарпатская область.
В "желтой" зоне эпидемиологической опасности оказались такие области:
- Тернопольская,
- Кировоградская,
- Черновицкая,
- Харьковская.
Напомним, по данным на утро 29 ноября за прошедшие сутки коронавирус выявили у 5 804 украинцев. Госпитализировали с Covid-19 за сутки более двух тысяч пациентов.
Также сообщалось, что в Украине ужесточили ограничения для желтой зоны карантина.