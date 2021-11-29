По состоянию на понедельник, 29 ноября, в "желтой" зоне адаптивного карантина находится только пять областей Украины - коронавирусные показатели в Закарпатской области ухудшились и регион перешел из "желтой" зоны в "оранжевую".

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Таким образом, в большинстве регионов страны действуют макисмальные карантинные ограничения. В "красной" зоне находится Киев и восемнадцать областей:

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.,

Волынская

Черкасская,

Винницкая.

В "оранжевой" зоне, после того как в нее перешла Закарпатская область, теперь находится два региона:

Полтавская область,

Закарпатская область.

В "желтой" зоне эпидемиологической опасности оказались такие области:

Тернопольская,

Кировоградская,

Черновицкая,

Харьковская.

Напомним, по данным на утро 29 ноября за прошедшие сутки коронавирус выявили у 5 804 украинцев. Госпитализировали с Covid-19 за сутки более двух тысяч пациентов.

Также сообщалось, что в Украине ужесточили ограничения для желтой зоны карантина.