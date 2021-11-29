В понедельник, 29 ноября, в Киеве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Александром Омельченко, который умер 25 ноября в возрасте 83 лет.

Накануне сообщалось, что Омельченко болен коронавирусом и находится в тяжелом состоянии с серьезным поражением легких. По словам сына экс-мэра Александра, его отец находился в тяжелом но стабильном состоянии, дышал с помощью кислородной маски.

Церемония прощания прошла в Киевской городской государственной администрации в Колонном зале. Попрощаться с Омельченко пришли более сотни людей, в их числе действующий мэр Киева Виталий Кличко и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В Киеве прошла церемония прощания Омельченко. Фото: "Страна"

Состоянием на 13:30 в КГГА закончилась церемония прощания с Александром Омельченко.

В КГГА закончилось прощание с Омельченко. Фото: "Страна"

Экс-мэра Киева Омельченко с прощальным салютом похоронили в 42-м секторе Байкового кладбища. Отпевал его наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел.

Омельченко похоронили на Байковом кладбище. Фото: "Страна"

Похоронили Омельченко около могилы хореографа Григория Чапкиса и экс-премьера Украины Ефима Звягильского, который умер накануне от осложнений от коронавируса.

Ранее "Страна" вспоминала, чем запомнился бывший глава Киева. Собрали главные факты из биографии Александра Омельченко и соболезнования известных украинцев.

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