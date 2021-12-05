Жительница села Ильпибоки Дубенского района Ровенской области забралась в чужой дом. Мать малолетнего ребенка ничего там не крала, а просто жила: смотрела телевизор и читала книги.

Об этом сказано в решении Демидовского районного суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

На заседании суда потерпевшая объяснила, что владеет на правах собственности жилым домом с хозяйственными постройками. Сейчас там никто не проживает. Дверь дома раньше закрывалась на ключ, но с недавних пор хозяйка стала использовать навесной замок.

Это не остановило незваную гостью. Она часто заходила в пустующий дом без разрешения. Хозяйка не раз заставала ее там и самостоятельно выгоняла из жилища. 23 августа 2021 года дочь хозяйки, которая наведалась в дом, сообщила, что дверь открыта. И попросила мать приехать. Когда та прибыла, то внутри на кровати опять застала сельчанку. Та лежала с книгой в руках, уткнувшись в телевизор. В соседней комнате из шкафа были выброшены все вещи. На вопрос, что она делает в доме, женщина ответила, что так нужно.

Поскольку это был уже не первый случай проникновения в ее жилище, хозяйка решила позвонить в полицию.

Настырная гостья на суде заявила, что раскаивается в совершенном и что поняла, что нельзя заходить в чужой дом без разрешения собственника.

Суд признал женщину виновной в незаконном проникновении в чужое жилье и оштрафовал ее на 850 гривен. Также суд сообщил, что на учете у нарколога или психиатра нарушительница порядка не состоит.

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