Островное государство в восточной части Карибского моря Барбадос с тризубцем на желто-синем флаге, которое первым в мире открыло свое посольство в метавселенной, отказалось от британской королевы Елизаветы в качестве главы страны и создало свою республику.

После этого власти объявили певицу Рианну, которая в 2018 году стала чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса в США, национальным героем.

Об этом пишет Reuturs.

По данным агентства, Барбадос сегодня, 30 ноября, создал новую республику и вышел из-под власти британской монархии. В среду, в должность первого избранного президента Барбадоса вступила Сандра Мэйсон. Также в республике примут новый Основой закон.

"Создание новой республики - это новое начало. Жители этого острова с необычайной стойкостью проложили свой путь из самых мрачных дней нашего прошлого, ужасающего и жестокого рабства, которое навсегда запятнало нашу историю", - сказал наследник британского престола принц Чарльз, который присутствовал на церемонии инаугурации. Также он передал наилучшие пожелания президенту от королевы Елизаветы II.

Напомним, Барбадос получил независимость в 1966 году, однако до сих пор главой страны оставался британский монарх. После сегодняшних событий Барбадос стал самой молодой республикой в мире.

В конце сентября стало известно, что Барбадос намерен выйти из-под власти британской короны и стать парламентской республикой. Парламент Барбадоса единогласно поддержал поправки в конституцию, позволяющие получить независимость от Великобритании.

