Премьер-министры Украины, Грузии и Молдовы - стран "Ассоциированного трио", которое появилось в 2021 году, заявили о желании получить доступ к Единому экономическому пространству Евросоюза. По мнению Денис Шмыгаля, Ираклия Гарибашвили и Натальи Гаврилицы, объединение экономического пространства ускорит интеграцию с ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

Главы правительства трех стран находятся в Брюсселе. Перед переговорами с высокопоставленными представителями ЕС они встретились, во вторник, 30 ноября, и обсудили "приоритетные направления и ожидания от запланированного на 15 декабря саммита Восточного партнерства".

"Премьер-министры ассоциированной тройки заявили, что они хотят получить доступ к Единому экономическому пространству ЕС и активизировать отраслевое сотрудничество для обеспечения физической интеграции ассоциированных стран в ЕС", - сообщили в грузинском правительстве.

Напомним, в мае 2021 года Украина вместе с Грузией и Молдовой вошла в "Ассоциированное трио", которое занимается сотрудничеством по вопросам европейской интеграции. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявлял, что Украина, Грузия и Молдова преследуют общую цель будущего членства в ЕС и хотели бы восстановить единство с европейскими странами.

Ранее мы писали, что в ЕС пообещали мобилизовать дискуссии о членстве Украины в Евросоюзе.

Также сообщали, что Грузия подаст заявку на вступление в Евросоюз до 2024 года.