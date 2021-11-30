Народный депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Негулевский начал свое выступление в Верховной Раде с нецензурного обращения к коллегам по парламенту.

Инцидент произошел во время его выступления в Раде в 10:02 утра вторник, 30 ноября.

Нардеп поднял тему обеспечения жильем жителей Новой Одессы, которые из-за взрыва 27 ноября остались без квартир.

"Бл@ть еб@на… Уважаемые коллеги, 27 ноября в городе Новая Одесса произошел взрыв в одном из многоэтажных домов. Четверо погибших, последнего вытащили из-под завалов только на следующий день. Взрыв был настолько мощным, что пострадали сразу два подъезда. Людям предложили жить в местном общежитии, но вы понимаете, что это всего временное жилище", – сказал Игорь Негулевский.

Нигулевский попросил президента не оставаться в стороне от проблемы и заявил, что местные бюджеты не потянут проблему.

Стоит отметить, что вопрос на голосование после выступления депутата не выносился.Напомним, 27 ноября в пятиэтажном жилом доме в городе Новая Одесса произошел взрыв газа. В результате были разрушены два этажа дома.

Также сообщалось, что из-за взрыва без жилья остались собственники 30 квартир.