В среду, 1 декабря, в Москве попрощались с певцом и композитором Александром Градским, который умер 28 ноября после того, как был госпитализирован с инфарктом головного мозга.

Церемония прошла в "Градский холл". К ее началу к театру имени Градского подтянулись несколько сотен человек.

Аккредитации СМИ на церемонии не было. Дети артиста попросили уважать их частную жизнь и право на траур. Тем не менее, на мероприятие пришли десятки журналистов.

В фойе звучали песни в исполнении Градского - грустные и радостные.

Артист в последнее время был наставником передачи "Голос", которая выходит на Первом канале. Там заявили, что до госпитализации и кончины Александра Градского было записано несколько этапов шоу с его участием и они будут показаны в эфире.

Градский был женат четыре раза. В браке с третьей женой родились сын Даниил 1981 р.г. и Мария 1986 г.р. В четвертом браке - сын Александр 2014 р.г. и Иван 2018 г.р.

У гроба не было ни его детей, ни других родственников. Вероятно, семейная церемония прошла без поклонников и журналистов.

Вдова Градского сидела в первом ряду театра. В партере - Александр Розенбаум (на фото вверху слева).

Попрощаться также приехали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст (на фото), начальник развлекательного вещания Юрий Аксюта, певец Леонид Агутин.

Константин Эрнст в прощальном слове сказал, что Александр Градский был один из самых живых людей. И, по его словам, живым он будет всегда. Градского он охарактеризовал как талантливого мультиинструменталиста и человеком по гамбургскому счету.

Константин Эрнст

Лев Лещенко также взял слово на похоронах у Градского. Он сказал, что ехал на похороны из Подмосковья два с половиной часа и в это время думал о том, что ушёл важный человек, представляющий эпоху. Добавил, что Градский был пассионарием и после смерти предстанет для людей творческим ориентиром.

Сергей Жилин, народный артист РФ, который организует музыкальное сопровождение шоу "Голос", рассказал о последних днях Градского. По словам Жилина, Градский после перенесенного ковида сложно реабилитировался. А за полторы недели до смерти ему стало лучше, стал ровнее говорить. Жилин подумал, что Градский окончательно стал на путь выздоровления. Но он внезапно скончался…

На похоронах Градского, как очень часто бывает на прощании с известными людьми, случилась "городская сумасшедшая". Женщина, представившаяся Ириной Зориной-Зарей, читает стихотворения собственного сочинения; рассказывает, что уже не спала три дня и ночи, становится на колени перед гробом. Организаторы позволили ей дочитать свои произведения, но потом со сцены увели.

На церемонии выступили дети Градского - Марина и Даниил (на фото). Марина сказала, что в детстве у неё была причуда - выбегать на сцену к отцу. И сегодня они вновь на сцене вместе и последний раз.

По словам Марины, за эти дни она узнала, "какое большое сердце страны", как много слов соболезнований они получили. Также она сказала, что младшие дети находятся "в жутком горе".

Даниил добавил, что отец строил театр 30 лет, а успел проработать в нем лишь шесть лет. Сын сказал, что не знает о судьбе холла и труппы, смогут ли сохранить дух этого места.

Дети Градского Мария и Даниил

Также проводил музыканта в последний путь Григорий Лепс (в прошлых сезонах он тоже был наставником "Голоса" вместе с Градским) и актер Сергей Гармаш (на фото).

Сергей Гармаш

Поклонников у театра собралась многокилометровая вереница, растянувшаяся более чем на два часа.

Похоронили Александра Градского на Ваганьковском рядом с актрисой Светланой Мизери.