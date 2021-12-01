Министерство энергетики Украины опубликовало проект закона, который позволит вводить временную администрацию в частные компании, поставляющие электричество.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила, в среду, 1 декабря.

Согласно документу, администрацию хотят вводить, если есть угроза поставок энергии, а также нарушения лицензионных требований.

В случаях, указанных в части девятой статьи 16 настоящего Закона, процедура введения временной администрации осуществляется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в электроэнергетическом комплексе.

Ввести временную администрацию могут путем передачи управления, активами участников рынка и/или их корпоративными правами, акциями (далее - активы) в управление предприятию, учреждению, организации, относящейся к сфере управления министерства, другого центрального органа исполнительной власти, или хозяйственному обществу, 50% акций которого находится в уставных капиталах хозяйственных обществ, доля государства в которых составляет 100% осуществляющих аналогичную хозяйственную деятельность, на основании решения Кабмина.

В законопроекте сказано, что временная администрация вводится на срок до шести месяцев. Однако этот срок могут продлить до того момента, пока не устранят все обстоятельства, определенные частью 9 статьи 16 Закона.

Вместе с тем, на период временной администрации все структурные подразделения, органы и должностные лица участника рынка подчиняются в своей деятельности временному администратору.

Проект закона разработан во исполнение плана организации выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 года.

"У Зеленского продолжают передавать "приветы" Ринату Ахметову, который не хочет выполнять требования Банковой передаче под контроль ей телеканалов", - комментирует инициативу телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, ранее импорт электроэнергии из Беларуси в Украину прекратился, так как там автоматически отключился первый энергоблок атомной электростанции.

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