Народный депутат из фракции "Слуга народа" и глава временной следственной комиссии Рады (ВСК) по расследованию скандального провала операции по ЧВК "Вагнер" Марьяна Безуглая заявила, что в парламенте появится комитет по разведке. Создать его планируют в нынешнем созыве ВР или в следующем.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"Создание такого комитета предусмотрено или во время работы Рады текущего созыва, или во время запуска следующего политического поколения", - сказала Безуглая.

Согласно принятому к сведению отчету ВСК по "вагнеровцам", он добавила, рекомендуется создать комитет Рады, который будет обеспечивать контрольные функции парламента за деятельностью разведывательных органов.

Безуглая также добавила, что идея создания нового комитета Рады, в частности, предусмотрена уже принятым законом о разведке.

По ее словам, в случае принятие законопроекта о Службе безопасности Украины (СБУ) полномочия такого комитета до его создания будет выполнять уже существующий - комитет парламента по вопросам национальной безопасности обороны и разведки.

Напомним, ранее мы писали, что Марьяна Безуглая зачитала финальный отчет временной следственной комиссии по "вагнеровцам" и рассказывали, что она в нем заявила.

Также сообщали, как Безуглая внесла чужие правки в законопроект о реформе СБУ после истечения срока их подачи.