У берегов Сальвадора крушение потерпел военный самолет, на борту которого находился Херардо Мартино — сын министра обороны страны Мерино Монроя. В результате погибли все, кто находился на борту судна.

Об этом в Twitter сообщил президент Сальвадора Найиб Букеле.

Потерпевший крушение самолет вел поиски яхты, пропавшей в море накануне. Всего на борту были три члена экипажа.

"Вооруженные силы Сальвадора нашли тело сына министра и двух его товарищей среди обломков самолета, на котором они летели", - сообщил президент Сальвадора.

Кроме того, Найиб Букеле выразил соболезнование министру обороны и написал: "Господи, дай сил министру Мерино Монрою и направь его".

Напомним, 3 ноября в тайге под Иркутском рухнул белорусский Ан-12, в результате катастрофы семь человек погибли, среди них были и украинцы.

Также мы писали о том, что в октябре в Татарстане рухнул самолет с парашютистами, тогда 16 человек погибли.

Кроме того "Страна" сообщала, что в октябре румынский миллиардер в Милане сел за штурвал самолета и убил свою семью и еще пятерых людей.