В пятницу, 3 декабря, не стало известной артистки Нины Ургант - бабушки телеведущего Ивана Урганта. Ей было 92 года. Она известна по ролям в фильмах "Белорусский вокзал", "Осторожно, бабушка!", "Я родом из детства". Много играла в театре.

Собрали интересные факты из биографии артистки, а также самые известные ее роли в кино.

Самые известные роли в кино

"Укротительница тигров" (1954). Дебютом Нины Ургант в кино стала роль Оленьки Михайловой в комедии "Укротительница тигров".

Нина Ургант в фильме "Укротительница тигров"

Среди ее киноработ - роль Катерины Овчаренко в мелодраме "Мать и мачеха", Люси в фильме "Я родом из детства", Анны Михайловны "Сыновья идут в бой".

"Белорусский вокзал" (1970). Даже те, кто думает, что не видел фильмов с Ниной Ургант, скорее всего вспомнят знаменитую сцену, где она играет на гитаре и поет песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа".

Несмотря на то, что роль была эпизодической, именно эта сцена стала одной из самых запоминающихся в фильме. Она принесла всенародную любовь артистке.

Всего Нина Ургант снялась в более чем пятидесяти фильмах и сериалах.

Биография и семья

Нина Ургант родилась в семье военного. В детстве они часто переезжали. Войну вместе с матерью провела в оккупированной Литве. Отец, советский офицер, ушел на восток вместе с отступавшими войсками.

В школе Нина часто участвовала в самодеятельности за что ее называли артисткой. А после почти случайно поступила в театральный институт в Ленинграде. Она поехала туда за компанию со своей первой любовью. Он поступил в Политех, а она встретила Татьяну Стойникову, которая набирала курс, и решила пойти в театральный. Дороги влюбленных вскоре разошлись, но они долго оставались друзьями.

Нина Ургант в молодости. Фото: kinomeh.ru

Артистка трижды была замужем. Первым мужем стал актер Лев Милиндер. Они поженились, когда Ургант была на втором курсе. В этом браке родился сын Андрей Ургант, который также стал актером. Ее внук - известный шоумен и телеведущий Иван Ургант.

Нина Ургант с сыном Андреем

Семья распалась из-за измен Милиндера. Ургант узнала о его романе с артисткой цирка, когда их сыну было полгода. Она собрала вещи и переехала жить в общежитие.

Лев Милиндер

Второй муж - актер Геннадий Воропаев. Он прославился после съемок в фильме "Вертикаль" с Владимиром Высоцким, где сыграл альпиниста-предателя, который утаил важную радиограмму ото всех.

Воропаева Нина Ургант называл своей самой большой любовью. Вместе они прожили семь лет, но пристрастие мужа к алкоголю поставило точку в их отношениях. Актриса подала на развод.

Геннадий Воропаев

В третий раз актриса вышла замуж за балетмейстера Кирилла Ласкари. Брак распался через некоторое время, поскольку Ласкари хотел детей, что не входило в планы актрисы.

Кирилл Ласкари

Актриса не таила зла на мужей и вполне счастливо жила в одиночестве. Вспоминая бабушку в детстве Иван Ургант рассказывал, что она была веселой и молодой женщиной, которая все время ездила на машине.

"В нашей семье машина была только у нее, что выгодно выделяло ее из всех моих родственников. Когда она приезжала за мной в детский сад на красных "Жигулях", я кричал: "Там бабушка приехала на красном мотоцикле!" - рассказывал телеведущий.

Он вспоминал, что бабушка не швырялась деньгами, предпочитала, чтобы на книжке у нее всегда лежало 10 тысяч - сумма, который бы хватило на покупку нового автомобиля в случае чего. Так ей было спокойней.

Кстати, Иван Ургант вспоминал, что в детстве надеялся, что бабушка научит его играть на гитаре, но, несмотря на знаменитую сцену из "Белорусского вокзала", выяснилось, что играть на гитаре она не умеет.

Накануне 90-летия бабушки Иван Ургант рассказывал ТАСС, как она говорила, что совершенно не ощущает себя на этот возраст.

"В это невозможно поверить! Когда я вижу по телевизору пожилых людей, я думаю: неужели я такая? Внутри я себя чувствую на 17".