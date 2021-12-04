Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на своем съезде одобрила коалицию с "зелеными" и Свободной демократической партией (СДП).

Об этом 4 декабря написал в своем Twitter лидер СДПГ Олаф Шольц, который претендует на пост канцлера Германии.

Коалиционное соглашение с "зелеными" и СДП поддержали почти 99% делегатов съезда СДПГ. Ожидается, что две другие партии также одобрят документ в ближайшие дни.

"Меня это очень радует. Мы хотим сформировать правительство, которое будет двигать страну вперед", - рассказал Олаф Шольц.

Скорее всего, партийный съезд СДП рассмотрит коалиционное соглашение 5 декабря. "Зеленые", в свою очередь, уже проводят голосование среди членов своей партии.

Коалиционный договор три партии подпишут 7 декабря, а на следующий день, 8 декабря, Бундестаг изберет Шольца новым канцлером Германии.

Будущий канцлер Германии рассказал об одобрении своей партией новой коалиции. Источник: Twitter/Olaf Scholz

Ранее "Страна" сообщала, что кандидат на пост канцлера Германии, лидер Социал-Демократической партии Олаф Шольц, которого официально еще не утвердили на должность, уже сказал о намерении возглавлять правительство больше одного срока.

Также мы писали, что после назначения в ФРГ нового канцлера власти Украины хотят вернуться к переговорам о поставках вооружений и договориться об этом с новым правительством.