В поселке Песочин Харьковской области, накануне 4 декабря, произошел страшный инцидент. Группа людей из четырех человек, в том числе 3-летний ребенок, вызвали лифт на восьмой этаж и зашли в него. Во время движения лифт начал падать и на большой скорости и остановился ниже первого этажа. Через 15 минут семья самостоятельно вышла из кабины. Никто из них не получил никаких травм.

Об это сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Правоохранители возбудили дело по статье "нарушение правил использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений". Наказание, которое могут понести виновники предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Напомним, что похожий инцидент произошел в Киеве. Во время монтажных работ рабочий упал из машинного отделения в шахту лифта на крышу лифта, стоявшего на первом этаже и погиб. Это случилось на строительной площадке жилого комплекса "Обериг-2" в Дарницком районе.

Также "Страна" сообщала о несчастном случае в селе Россшенцы Полтавской области, где госпитализировали 15-летнего подростка, который упал в шахту лифта.