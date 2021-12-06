В Ливане набирает обороты предвыборная парламентская кампания, которая может серьезно изменить страну, которая уже много лет пребывает в кризисе.

Ливанская оппозиция в лице лидеров "октябрьской революции", которые два года назад, в октябре 2019 года, подняли массовые протесты против местных элит, выдвинула кандидатом на грядущие весной парламентские выборы украинско-французского бизнесмена Омара Арфуша, которого они также видят будущим премьером.

Вместе они планируют сформировать кабинет "технократов", начать борьбу с коррупцией и провести масштабные экономические реформы в Ливане, где, по данным Всемирного банка, более половины населения страны живет за чертой бедности, а резкое падение покупательной способности местной валюты больно ударило по большинству рабочих и служащих.

"Предвыборная программа Арфуша далека от ложных обещаний кандидатов от провластных партий", - сказал один из революционеров Раби Аль-Зейн

Также оппозиция во главе с Арфушем обещает изменить устоявшуюся систему, по которой руководителей страны выбирают по религиозному принципу.

Президентом Ливана, согласно конституции, может быть только христианин-маронит, премьер-министром – мусульманин-суннит, а главой парламента – мусульманин-шиит. Кресла в парламенте также поделены среди разных конфессий. Крупнейшими из них остаются сунниты, шииты, марониты и армяне, но есть и множество других, пользующихся немалым влиянием в обществе.

Политическая система Ливана создавалась для балансирования интересов религиозных групп, но, говорит Арфуш, она давно устарела и лишь способствует разрозненности и раздорам.

"Поддержка революционных лидеров для меня и для Ливана это очень много значит. Для меня лично это - огромная победа, потому что это - представители обычных людей, которые страдают от экономических проблем и дефолта в стране. Это означает, что находят отклик мои принципы, о которых я говорю уже полтора года. А именно - новое устройство Республики Ливан, с расширенными правами женщин, отходом от избрания по религиозному фактору. Также мы решили, после долгих споров, настаивать на приоритетности гражданского брака и развода, а не только религиозного, как это действует сейчас, потому что в Ливане живут представители нескольких религий. Сама процедура выдвижения моей кандидатуры выглядела очень прогрессивно, как в Европейском парламенте, с паритетным обсуждением и голосованием", - рассказал "Стране" Арфуш.

В его планах - создание Верховного суда Ливана по борьбе с коррупцией среди судей, а также независимой полиции и Высшего совета по прозрачности, который будет следить за новыми чиновниками, лишать статуса и преследовать в судебном порядке, если их вина будет доказана.

О своем выдвижении Арфуш, который собирается претендовать на должность премьера, объявил месяц назад в прямом телеэфире в Бейруте в окружении семьи. Его предвыборный штаб возглавил брат, известный украинский телеменеджер Валид Арфуш.