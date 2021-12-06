В Москве умер российский композитор, и аранжировщик, саунд-продюсер телекомпании "НТВ" и музыкант многих групп, в том числе "Сплин" и "Колибри" Олег Эмиров. Ему был пятьдесят один год.

Об этом сообщила пресс-служба группы "Колибри" в Facebook.

"У нас большое горе. Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ", - сказано в сообщении.

По информации в СМИ, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Олег Эмиров работал в качестве регента на студии "Курицца рекордс". Сотрудничал в качестве аранжировщика и клавишника с группами "Колибри", "Сплин", Tequilajazzz и другими.

Кроме того, в 1999 году он стал первым штатным композитором российского телевидения на канале "НТВ". Эмирову принадлежит и музыкально оформление некоторых других каналов, в том числе и украинских - "К1" и "К2".

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