В Ташкенте отменили TikTok Fest, в котором должны были принять участие ведущие российские тиктокеры. Министерство культуры Узбекистана распространило заявление о том, что фестиваль может негативно сказаться на сознании и мировоззрении молодежи. Также, по мнению чиновников министерства, проведение этого мероприятия несовместимо с нравственным воспитанием, моральными нормами и культурой Узбекистана. После этого в сети перестала открываться страница, где продавались билеты на мероприятие.

Об этом сообщает сообщает Подробно.UZ.

Фестиваль тиктокеров был запланирован на 25 декабря на "Хумо" арене. В концерте должны были принять участие тиктокеры Даня Милохин, Артур Бабич, Егор Шип, Анет Сай, Ваня Дмитриенко и Аня Покров.

В Минкульте заявили, что организаторами фестиваля являются некие частные предприниматели. При этом разрешение на проведение подобных мероприятий выдается Министерством внутренних дел и местными исполнительными органами власти, которые должны проанализировать уровень, содержание и идею, а затем дать окончательные выводы о возможности проведения мероприятия. Поэтому Минкульт попросил пользователей адресовать все свои вопросы по поводу этого фестиваля данным структурам.

"Надеемся, что ответственные лица, которые организуют подобные массовые мероприятия, серьезно отнесутся к вопросу, учитывая эти аспекты", - заключили в министерстве.

Ранее "Страна" писала о том, что 17-летняя киевлянка в TikTok заявила о поддержке "ЛДНР".

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