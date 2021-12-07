Во вторник, 7 декабря, перед посольством Украины в Праге сотни человек пришли выразить поддержку закрытых телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Первый Независимый", которые президент Владимир Зеленский отключил от вещания.

Об этом сообщает "Первый Независимый".

Организаторами акции выступили представители украинской диаспоры в Чехии.

"Они выступают против давления на свободу слова в Украине - против незаконного закрытия телеканалов и давления на оппозицию, - цитирует телеканал корреспондентку, которая выступила в эфире UkrLive.

Организаторы митинга объяснили, зачем устроили данную акцию.

"Мы организовали эту акцию в знак протеста сегодняшней, я не побоюсь сказать, диктатурой власти, которая, к сожалению, не дает информацию. Она беззаконно, без всякого на то права, закрывает каналы, на которых говорят правду. Я не буду объяснять, почему это делают, но, к сожалению, это происходит", - сказал организатор акции протеста Александр.

В свою очередь другие участники митинга добавили, что пришли поддержать закрытые телеканалы.

"Вообще хотел бы донести к нашему украинскому руководству и Зеленскому, который развернул борьбу с независимыми СМИ, которые критиковали его деятельность, наложил на них цензуре, меня как молодежь это особенно беспокоит, потому что я нахожусь на чужбине и хотел бы знать, что происходит на родной земле", - сказал один из участников митинга.

Всего на акцию протеста пришло более 150 человек.

Напомним, в начале года в Украине Зеленским были закрыты три крупнейших канала - "112 Украина", ZiK и NewsOne. Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против владельца народного депутата от "ОПЗЖ" Тараса Козака и телеканалам аннулировали лицензии.

Также мы писали, что в конце ноября президент Украины провел пятичасовой пресс-марафон в Киеве, в конце которого сказал несколько интересных фраз. Он прокомментировал свой конфликт с Ринатом Ахметовым, чьи каналы критикуют президента и заявил, что не закрывает телевизионные каналы.