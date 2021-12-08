В Запорожской области мужчина запретил дочери смотреть и снимать видео в ТикТок, это настолько возмутило девочку что она написала на отца заявление в полицию.

Об этом сообщает РИА "Мелитополь".

Инцидент произошел в поселке городского типа Приазовское. Девочка позвонила в полицию и пожаловалась на отца, она рассказала, что он нецензурно ругался на нее и угрожал. Она написала заявление и на мужчину составили протокол по стать о домашнем насилии.

Во время судебного заседания мужчина признался, что действительно конфликтовал с дочкой и причиной стало то, что она смотрела видео в ТикТоке вместо того, чтобы заниматься уроками.

На следующий день после приезда полиции мама отвела девочку к психологу и та рассказала, что папа запретил ей снимать видео в ТикТок и играть телефоном. Тогда она, по совету девочки из чата, позвонила в полицию.

Сейчас родители вместе с дочерью занимаются с психологом и ограничили ребенку доступ к интернету. Суд же не нашел в действиях отца административного правонарушения и закрыл дело.

Напомним, в Таллинне дети отвинтили унитазы и двери в школе ради челленджа в "ТикТоке".

Также сообщалось, что Киевский тиктокер ради хайпа разбил в магазине бутылку виски стоимостью больше двухсот тысяч.