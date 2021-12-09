В Польше настаивают на том, чтобы Европейская комиссия незамедлительно начала антимонопольное расследование в отношении российской компании "Газпром".

Об этом сообщила глава министерства климата Польши Анна Москва, пишет ТАСС.

"Мы решительно просим немедленно запустить антимонопольное расследование в отношении "Газпрома", - заявила она.

Кроме того она анонсировала скорую встречу с еврокомиссаром по энергетике, на которой польская министр будет настаивать на начале расследования, потому что "есть правовые аргументы, которые уже сейчас позволяют запустить это разбирательство".

По словам министра, речь идет о чрезмерном использовании роли монополиста.

"Для нас непонятно, почему сейчас ЕК не видит аргументов для запуска такого разбирательства. Мы их видим и будем их показывать, доказывать и уговаривать ЕК реагировать", - сказала она.

Также министр рассказала, что Польша в декабре передала ЕК дополнительные материалы по этому делу и выразила надежду на то, что их будет достаточно.

Напомним, польский министр потребовал от Еврокомиссии начать разбирательство против "Газпрома" из-за роста цен на газ в ЕС в конце октября.

Также мы писали о том, что Молдова погасила долг перед "Газпромом" после ультиматума компании.