Польша будет уговаривать Еврокомиссию начать антимонопольное расследование в отношении российского "Газпрома"
В Польше настаивают на том, чтобы Европейская комиссия незамедлительно начала антимонопольное расследование в отношении российской компании "Газпром".
Об этом сообщила глава министерства климата Польши Анна Москва, пишет ТАСС.
"Мы решительно просим немедленно запустить антимонопольное расследование в отношении "Газпрома", - заявила она.
Кроме того она анонсировала скорую встречу с еврокомиссаром по энергетике, на которой польская министр будет настаивать на начале расследования, потому что "есть правовые аргументы, которые уже сейчас позволяют запустить это разбирательство".
По словам министра, речь идет о чрезмерном использовании роли монополиста.
"Для нас непонятно, почему сейчас ЕК не видит аргументов для запуска такого разбирательства. Мы их видим и будем их показывать, доказывать и уговаривать ЕК реагировать", - сказала она.
Также министр рассказала, что Польша в декабре передала ЕК дополнительные материалы по этому делу и выразила надежду на то, что их будет достаточно.
Напомним, польский министр потребовал от Еврокомиссии начать разбирательство против "Газпрома" из-за роста цен на газ в ЕС в конце октября.
Также мы писали о том, что Молдова погасила долг перед "Газпромом" после ультиматума компании.