Китайский застройщик Evergrande, который в сентябре спровоцировал снижение гривни в цене, объявил дефолт по выплатам по долларовым кредитам.

Об этом сообщает Bloomberg.

"China Evergrande Group впервые была официально объявлена ​​дефолтером, что стало последней вехой в многомесячной финансовой драме, которая открывает путь к масштабной реструктуризации самого долгового застройщика в мире", - сказано в сообщении.

По данным рейтингового агентства Fitch Ratings, кредитный рейтинг Evergrande и ее дочерних компаний снижен до RD, что означает "ограниченный дефолт". Это связано с невыплатой по бондам в 645 млн. долларов под 13% и в 590 млн. долларов под 13,75%. Оплату по ним нужно было произвести до 6 декабря в рамках грейс-периода, то есть отсрочки.

Evergrande – одна из крупнейших компаний Китая, которая при этом имеет долг в 305 миллиардов долларов. Она имеет долг перед 171 китайским банком и 121 финкомпанией. Дефолт компании может привести к тому, что кредитование в стране значительно сократится. В результате компании не смогут привлекать средства по доступным ставкам, а иностранные инвесторы менее охотно будут вкладывать средства.

Напомним, в сентябре китайский застройщик Evergrande просрочил платежи как минимум по двум кредитам. На фоне ожиданий по его дефолту начала дешеветь гривня.

Также мы подробно писали о том, как крах Evergrande в КНР может спровоцировать мировой кризис.