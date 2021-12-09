Высший антикоррупционный суд решил заочно отправить под стражу одесского бизнесмена Владимира Галантерника, который сейчас находится за границей.

Решение принято во время заседания в четверг, 9 декабря.

Галантернику избрали меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. Его подозревают в том, что он возглавил преступную организацию, которая нанесла ущерб бюджету в 689 млн грн.

Напомним, Владимир Галантерник - влиятельный одесский бизнесмен, который является подозреваемым в деле о разворовывании участков общественной земли в Одессе. По этому же делу проходит и мэр Одессы Геннадий Труханов. В начале ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило бизнесмена в розыск. В карте розыска указано, что он пропал в конце лета и скрывается от органов досудебного расследования.

Также сообщалось, что весной этого года Галантерник впервые раскрыл свои активы и они оказались довольно впечатляющими: знаменитый "Привоз", рынок "7-й километр", ТРЦ City Center и City Center "Котовский", развлекательный комплекс Аркадия Сити, галерея МАФов на Старосенный площади и бутик-отель De Paris.