ВАКС решил заочно отправить под стражу влиятельного одесского бизнесмена Галантерника
Высший антикоррупционный суд решил заочно отправить под стражу одесского бизнесмена Владимира Галантерника, который сейчас находится за границей.
Решение принято во время заседания в четверг, 9 декабря.
Галантернику избрали меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. Его подозревают в том, что он возглавил преступную организацию, которая нанесла ущерб бюджету в 689 млн грн.
Напомним, Владимир Галантерник - влиятельный одесский бизнесмен, который является подозреваемым в деле о разворовывании участков общественной земли в Одессе. По этому же делу проходит и мэр Одессы Геннадий Труханов. В начале ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило бизнесмена в розыск. В карте розыска указано, что он пропал в конце лета и скрывается от органов досудебного расследования.
Также сообщалось, что весной этого года Галантерник впервые раскрыл свои активы и они оказались довольно впечатляющими: знаменитый "Привоз", рынок "7-й километр", ТРЦ City Center и City Center "Котовский", развлекательный комплекс Аркадия Сити, галерея МАФов на Старосенный площади и бутик-отель De Paris.