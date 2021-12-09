Победительница конкурса песни "Евровидение" в 2004 году, украинская певица Руслана Лыжичко раскритиковала правление президента Украины Владимира Зеленского и сказала, что "страна - это не сериал".

Об этом она заявила в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Руслана поделилась, что ее расстраивает поведение Зеленского. Она считает, что нынешний президент, в первую очередь, артист, который пытается применять свои навыки для управления государством.

"Но страна - не сериал. Я скажу откровенно и смело, так, как я бы сказала это Володе в глаза. Он – продюсер и сценарист. В этом жанре он профи, добился успешных результатов. И по бизнесу, и по рейтингам. Этот жанр предполагает создание иллюзии. Мы, музыканты, это понимаем", – сказала Руслана.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что социологический опрос показал, что 58,2% украинцев не поддерживают выдвижение Владимира Зеленского на второй президентский срок, поддерживают - 34,4%.

Кроме того, мы сообщали, что если бы во втором туре президентских выборов встретились нынешний президент Владимир Зеленский и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, победа была бы за последним.

Между тем, "Страна" анализировала, почему Разумков побеждает Зеленского во втором туре, и что влияет на рост и падение рейтинга потенциальных оппонентов.