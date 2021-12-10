Китайская компания Lenovo выпустила под брендом Motorola первый в мире смартфон с мобильным 4-нанометровым процессором Snapdragon 8 Gen1. Техно-новинка называется Motorola Edge X30 и поступит в продажу 21 декабря.

Об этом сообщает сайт GSM Arena.

Однокристальная система Snapdragon 8 Gen1 имеет ядро Cortex-X2 с пиковой тактовой частотой 3 ГГц, а также графический ускоритель Adreno. Мобильный процессор работает в паре с оперативной памятью типа LPDDR5 объемом 8-12 ГБ.

В Motorola Edge X30 установлен встроенный флеш-накопитель типа UFS 3.1. Его вместимость в зависимости от модификации составляет 128 ГБ или 256 ГБ. Также смартфон комплектуется аккумуляторной батарей емкостью 5000 мА*ч, которая поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 68 Вт.

У новинки есть два 50-мегапиксельных датчика изображения. В главном модуле установлен сенсор OmniVision OV50A40, а в ультра-широкоугольном – Samsung S5KJNSQ03 со светосилой f/1,88 и f/2,2 соответственно. Главная камера имеет функцию оптической стабилизации. Также в смартфоне есть 2-мегапиксельная матрица для макросъемки.

Одна из фишек Motorola Edge X30 - фронтальная камера. Она имеет рекордное разрешение, которое составляет 60 МП.

Обе камеры аппарата могут снимать видео в формате 4K UHD. А селфи-модуль поддерживает технологию распознавания лиц.

Корпус телефона сделан из стекла и металла, защищен от брызг по стандарту IP53. На лицевой стороне установлен дисплей на органических светодиодах диагональю 6,67 дюймов, разрешением Full HD+ и яркостью до 700 нит. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass пятого поколения.

Motorola Edge X30 появится на рынке с предустановленным программным обеспечением My UI 3.0 на базе операционной системы Android 12. Из прочих параметров смартфона можно упомянуть NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi с частотой 5 ГГц, стереофонические динамики с поддержкой Dolby Atmos и боковой сканер отпечатков пальцев.

Стоимость Motorola Edge X30 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти составит 500 долларов. Стоимость базовой модели - 313 долларов.

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