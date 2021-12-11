В Украине тариф на медпомощь при родах в рамках программы медицинских гарантий в следующем году составит 15 101 грн. Это на 4,7 тысячи гривен больше чем в этом году, когда он составляет 10 382 гривны.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, который вместе со своим заместителем Алексеем Яременко посетил частный роддом.

"Дискутировали и искали ответ на вопрос, почему частные роддома не подают заявления на контракты с программой медицинских гарантий по направлению роды. Кстати, тариф на роды в программе медицинских гарантий на 2022 год составляет 15 101 грн. Основной ответ: частным учреждениям, в отличие от коммунальных, органы местного самоуправления не покрывают расходы на содержание основных фондов, амортизацию дорогостоящего медицинского оборудования, энергоносители, коммунальные услуги", - написал Ляшко.

Он также добавил, что охрана материнства и детства является одним из приоритетов деятельности украинского правительства на 2022 год.

"До конца года проведем по этому вопросу коллегию министерства с привлечением руководителей перинатальных центров", - сообщил глава Минздрава.

Отметим, что тариф на медпомощь при родах получают медицинские учреждения, отвечающие повышенным требованиям к наличию в них необходимого оборудования и команды специалистов, способных обеспечить круглосуточную помощь.

Ранее мы писали о том, что 3 ноября Кабинет министров Украины упростил порядок получения пособия по беременности и родам через портал "Дия" для женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Также сообщалось, что в Раде предложили увеличить выплаты при рождении ребенка.