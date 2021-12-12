В России заявили, что самолет рейса Екатеринбург-Сочи изменил маршрут, чтобы уклониться от столкновения с неопознанным воздушным объектом.

Об этом сообщает Следственный комитет РФ, передает "Интерфакс".

"Сегодня стало известно, что самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. На борту лайнера находилось более 160 человек", - говорится в сообщении.

Также известно, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте и "доложить об обстоятельствах".

На данный момент неизвестно, о каком объекте идет речь.

Напомним, в субботу, 11 декабря, над Донбассом заметили самолет радиоэлектронной разведки ВВС США.

Кроме того, мы писали о том, что летавший над Донбассом самолет-разведчик ВВС США стал самым популярным рейсом сервиса Flightradar. Сначала он несколько часов наматывал петли вдоль черноморского побережья и около админграницы с Крымом, потом вновь подлетел к Донбассу, а вслед за этим к украинско-российскому участку границы в районе Харьковской области. Потом он сменил траекторию и направился в сторону Великобритании.