Почти за год (11 месяцев) импорт свинины в Украину вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года до 67 млн долларов. В количественном выражении импорт составил 36, 6 тыс. тонн (это на 36% больше января-ноября прошлого года).

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

В основном свинину в Украину завозили из таких государств:

Дания (на $31,8 млн),

Польша ($12 млн),

Нидерланды ($9,6 млн).

Экспорт украинской свинины вырос на 19% в годовом исчислении до 6,9 млн долларов. Всего Украина экспортировала 3 600 тонн свинины (рост на 34%) за 11 месяцев этого года.

Основными покупателями украинской свинины в 2021 году стали:

Объединенные Арабские Эмираты ($3,9 млн),

Гонконг ($1,3 млн),

Грузия ($502 600).

Импорт сала в Украину за 11 месяцев текущего года составил 31 429 тонн или 24,7 млн долларов.

В январе-ноябре прошлого года в Украину завезли 32 281 тонн сала на 23,7 млн долларов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине установлен исторический рекорд стоимости сала - 185 грн/кг. Данная цена - самая высокая с сентября 2021 года.

В связи с этим "Страна" разбиралась, что случилось с салом и почему ему никак не сложат цену.