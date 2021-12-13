Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в нескольких странах. В частности, в этот список вошли Нидерланды, Сербия, Республика Мальта, Брунея и Вьетнам.

Соответствующие указы размещены в понедельник, 13 декабря, на сайте главы государства.

Украинским послом в Нидерландах назначили Максима Кононенко, который раньше занимал должность советника-посланника посольства Украины во Франции. Он заменит пост Всеволода Ченцова, который стал представителем Украины при Евросоюза.

Кроме того, президент назначил послом Украины в Республике Мальта по совместительству посла Украины в Италии Ярослава Мельника.

Также еще одним указом от декабря Владимир Зеленский уволил посла в Сербии Александра Александровича и назначил на его место Владимира Толкача, экс-главу украинской дипломатической миссии в Кувейте.

Вдобавок Зеленский уволил Александра Александровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Сербия. Вместо него президент назначил Владимира Толкача.

Бывшего пресс-секретаря Министерства иностранных дел, посла Украины в Сингапуре Катерину Зеленко Зеленский назначил украинским послом в Брунее по совместительству.

Также глав государства назначил Александра Гамана послом Украины во Вьетнаме.

Помимо этого, Зеленский уволил Гамана с должности представителя Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский своими указами назначил послов Украины в шести странах - в Республике Кения, в Камеруне, в Республике Панама, в Белизе, Коста-Рике и республике Гватемала. Все они будут выполнять свои новые обязанности по совместительству. Кроме того, глава государства также уволил пятерых дипломатических представителей Украины.

До этого Зеленский назначил послов Украины в Республике Ботсвана, Республике Мозамбик, Исламской Республике Мавритания, Республике Тринидад и Тобаго и Содружестве Багамских островов. Указы о назначении опубликованы на сайте главы государства.