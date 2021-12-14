Андрей Богдан, который считает, что Байден троллит Украину, назвал поведение Владимира Зеленского в отношениях с Владимиром Путиным "дипломатической катастрофой".

Об этом бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Последние два года президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину. А Песков ему отвечает: о чем с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать? Это ж протокол, каждое заявление имеет значение и на него идёт ответ с другой стороны. А Зеленский говорит: "Давайте встретимся в Иерусалиме!". Это просто позор. Дипломатическая катастрофа", - говорит Богдан.

При этом Андрей Богдан считает, что у Зеленского к Путину "была симпатия". И она была взаимной. Но Зеленский своим "наглым и беспардонным" поведением перечеркнул эти отношения.

Богдан говорит, что с Россией надо договариваться. Но при этом держать слово, если его дал. Чего Зеленский не делает, а потому с ним в России никто уже не хочет говорить.

Богдан считает, что Зеленский хочет быть Путиным, но по итогу стал пародией на него.

Ранее мы писали, что Андрей Богдан заявил о катастрофической ситуации в стране. Он не верит в шансы Зеленского остаться на посту до конца срока.

Также мы писали, что бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что введенные Советом национальной безопасности и обороны санкции - это преступление. И санкции против каналов Виктора Медведчука не являются исключением.