Помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид опровергает информация о том, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам России по Донбассу.

Об этом она рассказала в видео, записанном во время визита в Киев во вторник, 14 декабря.

"Разрешите мне повторить то, что мы сказали украинским лидерам. Мысль о том, что мы будем подталкивать Украину на уступки в переговорах и диалоге с Россией является чистой дезинформацией, и к ней надо относиться соответствующе", - говорит в ролике Донфрид.

Донфрид рассказала, что США вместе с Украиной, союзниками из НАТО и партнерами объединили свои усилия по деэскалации напряженности, причиной которой стало наращивание российских войск.

"Наша цель – поддержать наших украинских коллег в наших усилиях по деэскалации напряженности, вызванной наращиванием Россией войск. Как подтвердили президент (Джо) Байден и Госсекретарь (Энтони) Блинкен: мы стремимся позаботиться о том, чтобы никаких решений или обсуждений об Украине не происходило без участия Украины.

Мы объединились с Украиной, нашими союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в наших усилиях разрешить конфликт дипломатическим путем и достичь деэскалации опасной ситуации, но такие усилия не являются уступкой. Одна страна не может давить на другую с целью изменить границы, изменить свою политику. Другие страны не могут давить, указывая, с ем можно работать ", - сказала она.

Напомним, 9 декабря агентство Associated Press сообщило, что представители администрации США после переговоров американского президента Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным предположили, что Вашингтон будет давить на Украину, чтобы та официально дала автономию Донбассу (то есть, выполнила политическую часть Минских соглашений, которая предусматривает особый статус региона).

Также сообщалось, что президент США Байден заявил, что у него никогда не было планов отправлять войска США в Украину.

Ранее "Страна" подробно разбиралась что стало понятно из интервью Зеленского о звонке Байдена.