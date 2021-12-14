Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС), который еще в 2019 году выделил 65,5 млн гривен бюджетных средств на покупку служебных квартир для судей-антикоррупционеров, приобрел дозиметр Kailishen BR-9B - прибор, который определяет уровень излучения (радиации).

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на данные системы публичных закупок ProZorro.

Прибор был куплен у физического лица - частного предпринимателя Виталия Алексеева. Договор о покупке был подписан 7 декабря.

Дозиметр обошелся ВАКС почти в 4 тысячи гривен.

В тендере не сообщается причина покупки прибора для определения уровня радиации.

Ранее "Страна" сообщала, что министерство внутренних дел Украины приобрело у частного предпринимателя сирену. Комплект сирены состоит из сигнально-громкоговорящей установки с усилителем, громкоговорителем и синей фарой. Товар обошелся министерству внутренних дел Украины в более, чем 40 тысяч гривен.

Кроме того, в Государственное бюро расследований намеревались купить 95 жетонов с логотипом ведомства за 120 тысяч гривен. Товар должен быть поставлен в Государственное бюро расследований до 31 декабря 2021 года.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований (ГБР) объявило тендер на закупку паяльной станции. Ведомство ожидает отдать за этот товар из бюджета 9 тысяч гривен.