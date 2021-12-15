Во Всемирном торговом центре Гонконга произошел сильный пожар. Около сотни человек удалось эвакуировать, более трехсот человек остаются заблокированы на крыше здания. По предварительным данным, пострадали семеро.

Об этом пишет Reuturs в среду, 15 декабря.

Пожар все еще продолжается. Его уровень определили как третий по шкале от одного до пяти. По данным СМИ, семь человек отравились угарным газом, четверых из них уже отправили в больницу.

В соцсетях появились первые кадры эвакуации людей из задымленного здания. На них видно, как спасатели пробираются по аварийным лестницам в торговый центр, чтобы спасти людей. Также запечатлены десятки посетителей торгового центра, которые ожидают спасения на крыше.

Ранее мы рассказывали, что в Первомайске произошел пожар в "Эпицентре". Очевидцы засняли на камеру момент возгорания в торговом зале. На кадрах запечатлено начало пожара в торговом центре.

Также сообщали, как в Южной Корее вспыхнул 33-этажный жилой комплекс. Огонь перекинулся и на соседствующий с ним супермаркет. Из здания эвакуировали сотни людей.