В Гонконге горит Всемирный торговый центр. Сотни людей заблокированы на крыше здания, есть пострадавшие. Видео
Во Всемирном торговом центре Гонконга произошел сильный пожар. Около сотни человек удалось эвакуировать, более трехсот человек остаются заблокированы на крыше здания. По предварительным данным, пострадали семеро.
Об этом пишет Reuturs в среду, 15 декабря.
Пожар все еще продолжается. Его уровень определили как третий по шкале от одного до пяти. По данным СМИ, семь человек отравились угарным газом, четверых из них уже отправили в больницу.
В соцсетях появились первые кадры эвакуации людей из задымленного здания. На них видно, как спасатели пробираются по аварийным лестницам в торговый центр, чтобы спасти людей. Также запечатлены десятки посетителей торгового центра, которые ожидают спасения на крыше.
Ранее мы рассказывали, что в Первомайске произошел пожар в "Эпицентре". Очевидцы засняли на камеру момент возгорания в торговом зале. На кадрах запечатлено начало пожара в торговом центре.
Также сообщали, как в Южной Корее вспыхнул 33-этажный жилой комплекс. Огонь перекинулся и на соседствующий с ним супермаркет. Из здания эвакуировали сотни людей.