Депутат фракции "Слуга Народа" Николай Тищенко прокомментировал вчерашнюю переписку, где "слуги" обсуждали празднование новогоднего корпоратива.

"Депутаты нашей фракции и партия не планируют проводить новогодний корпоратив. О какой переписке идёт речь я не знаю и не видел ее.

Лично я встречу Новый год в кругу родных",- заявил Тищенко

Также по словам нардепа, никто не собирался праздновать корпоратив в ресторане "Харвест". После чего, Тищенко ушёл от вопросов журналиста о подлинности данной переписки. Когда журналист предложила показать ему переписку на телефоне, нардеп собрался уходить, спросив у представителей СМИ: "все, вопросов больше нет?". После чего Тищенко ушел от журналистов.

Напомним, корреспондентам "Страны" удалось заснять переписку в Телеграм-чат "Новый год", где нардепы от "Слуги народа" обсуждали предстоящий корпоратив. Судя по переписке, Тищенко предлагает провести вечеринку в пятницу загородном ресторане "Харвест" на Обуховской трассе. Как выяснила "Страна", в заведении подают недешевые блюда и деликатесы.

Также мы рассказывали, что свой первый новогодний корпоратив в 2019 году "слуги народа" провели с большим размахом в конгрессно-выставочном центре "Парковый". Там пела Тина Кароль, а ведущей была Катя Осадчая. Во время вечеринки Владимир Зеленский не отказывал депутатам в фото и, по словам очевидцев, даже танцевал. О том как прошла вечеринка парламентариев подробно писала "Страна" в отдельном материале.

Вместе с тем, мы писали, что в прошлом году помощники народных депутатов хотели отпраздновать новогодний корпоратив в ресторане "Мафия" на Крещатике.

Кроме того, сообщали, как прошла масштабная вечеринка "Слуг народа" в Трускавце.