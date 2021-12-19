19 декабря – полнолуние. Луна в Близнецах с переходом в середине дня в знак Рака. Сегодняшний день — очень сильный, но эта энергия может быть как положительной, так и отрицательной.

В этот день важно быть крайне внимательными – тогда весь поток энергии пойдет в нужное русло. Все подробности — гороскопе на это воскресенье.

Звезды советуют Весам в этот день отказаться от крупных покупок или других денежных вложений. Лучше еще раз хорошенько все обдумать, сравнить возможные предложения. Не стоит сегодня давать деньги в долг.

Ничего серьезного не стоит ждать и от романтических знакомств. Если душа все же требует чего-то нового и неизведанного - гастрономические эксперименты - тут нет ограничений. Наслаждайтесь!

Скорпионам следует поддаваться эмоциям, стараться относиться к происходящему трезво. Взвешивайте свои поступки, думайте о возможных последствиях.

Ваше переменчивое настроение первой половины дня к вечеру сменится спокойствием и умиротворением. Хлопоты и связанные с ними переживания уйдут на второй план, а вскоре и вовсе развеются, как дым. И, уже в таком спокойном расположении духа, стройте планы на предстоящую неделю.

Водолеи сегодня могут попасть в неожиданные ситуации, которые внесут коррективы в ваши планы. Не стоит идти "против ветра", лучше адаптироваться и перестроится. Что-то не получилось — не беда. Значит, не должно было!

Сегодня не удачный день для начинаний. Зато вы можете с чистой совестью поддаться лени, максимально отвлечься от повседневных хлопот и как следует отдохнуть.

Рыбы, будьте осторожны в общении с малознакомыми людьми, есть вероятность попасть под их влияние. А вот ко мнению родных сегодня следует прислушаться. Это позволит вам избежать неоправданных рисков.

Откажитесь от дальних поездок и громких мероприятий. Посвятите день хобби или займитесь самообучением. Прогулки на свежем воздухе пойдут на пользу и принесут душевное спокойствие.

Остальным знакам воскресенье дает возможность спрятаться от непредсказуемой полной Луны в спокойной семейной атмосфере. Испеките ароматный пирог, пересмотрите любимый фильм в компании самых близких и любимых людей.

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