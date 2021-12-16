В Бразилии депутат законодательного собрания Эринеу Алвес да Сильва и мэр города Борба Симау Пейшото устроили боксерский поединок на ринге. Причиной боя стал отказ мэра сохранить городской аквапарк.

Об этом сообщает The Guardian.

Депутат в сентябре раскритиковал мэра за отказ сохранить аквапарк на реке Мадейре, назвав при этом политика тухлым мошенником и потребовав разобраться с ним.

В ответ на нападки Пейшото опубликовал видео, в котором заявил, что готов избить Сильву. Это послание раскритиковали избиратели: они посчитали, что такое поведение неприемлемо для мэра. Тогда Пейшото сказал, что готов участвовать только в организованной драке на ринге.

"Я не уличный боец, я мэр муниципалитета Борба. Но если он действительно хочет драться, я готов драться… Я всегда был победителем", - написал политик на своей странице в Фейсбуке в начале ноября.

Бой противников состоялся в спортзале местной школы и транслировался в интернете. Драка длилась 13 минут. После трех неудачных раундов мэр Борбы почти не мог ходить из-за большого количества ударов ногами, которые он получил от своего противника. Несмотря на это, Пейшото победил по очкам и отказался сохранить аквапарк.

После боя прокуратура начала расследование, чтобы выяснить, не был ли поединок проведен за счет госбюджета. В течение пяти дней Пейшото должен сообщить, на какие средства был организован бой и на что пошли средства от продажи билетов.

Летом "Страна" рассказывала о драке бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка и Тимофея Милованова - экс-министра экономики, а ныне советника главы Офиса президента Ермака.

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