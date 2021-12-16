Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как будет происходить перепись населения, которая запланирована на 2023 год. По его словам, сначала люди будут регистрироваться онлайн, а кто не сможет - перепишутся офлайн.

Об этом глава Минцифры рассказал в интервью "BBC News. Украина".

Федоров сказал, что перепись населения Украины в 2023 году пройдет в три этапа:

начальный этап. На этой стадии проверят информацию на достоверность, правильность и точность во всех базовых реестрах. Это позволит понять, сколько реально людей в стране;

второй этап - так называемый онлайн-раунд. В этот период у каждого гражданина будет возможность зарегистрироваться на портале. Те данные, которые могут подтянуться из реестров, подтянутся автоматически, чтобы человек заново не записывался на портал. Ту информацию, которой будет не хватать, украинцы смогут добавить самостоятельно;

третий этап будет проводить оффлайн. Переписчики будут ходить по домам. Однако этот этап предусмотрен для тех, кто не переписался онлайн.

Федоров считает, что количество переписчиков будет гораздо меньше вследствие активного онлайн-раунда, добавив, что на данный момент Минцифры занимается данным вопросом, а до конца года ведомство представит четкую стратегию по переписи.

Вместе с тем, министр уверяет, что благодаря онлайн-раунду на перепись населения потратят "в разы меньше" денег, чем планировалось ранее (отметим, планировалось 5-6 миллиардов гривен).

Также Федоров добавил, что перепись будет проходить по всем нормам Евростата, ООН, Всемирного банка, для того чтобы результаты были максимально качественными и их признали.

Также он считает, что качественную перепись населения в Украине можно провести за полгода.

"Я не вижу причин, почему в 2023 году не провести качественную перепись населения, которая будет признана в мире", - добавил он, но в то же время не уточнил, как в этом процессе поможет американская компания Apple, которая, по словам президента Владимира Зеленского, будет помогать с переписью.

Напомним, последний раз перепись населения Украины проводилась в 2001 году - то есть 20 лет назад. Перепись населения была назначена на 2021 год, но ее отменили из-за пандемии коронавируса и перенесли на 2023-й.

В сентябре комитет верховной Рады согласовал выделение почти 83 миллионов грн на подготовительные работы к переписи населения.