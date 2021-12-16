В Киеве на трех маршрутах старый транспорт заменят поддержанные автобусы из Германии, которые победили в конкурсе на определение перевозчиков.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Первую партию хоть и подержанных, но добротных автобусов MAN сегодня ночью привез перевозчик с юга Украины, который поверил в Киев. В целом по результатам конкурса 29 таких крупногабаритных, полноразмерных и низкопольных машин уже в январе заменят все старые и ржавые "Богданы" на 191-м, 417-м и 573-м маршрутах Киева", - рассказал заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Маршрут 191: станция метро "Лесная" - улица Милославская (Троещина);

Маршрут 417: улица Подлесная (Новобеличи) - Контрактовая площадь;

Маршрут 573: улица Будищанская (Вигуровщина-Троещина) - бульвар Вацлава Гавела (массив Отрадный)

Автобусы будут работать в соответствии с новыми стандартами: будут выполнять правила запрета звукового и визуального загрязнения в салоне, будут оборудованы камерами извне и внутри для безопасности пассажиров, будут иметь датчики подсчета пассажиропотока.

"В 2022 году по результатам следующих конкурсов мы рассчитываем привлечь из всей страны сотни таких или лучших машин. Стандарта "Евро-5"и емкостью от 60 пассажиров, что автоматически уберет с улиц сотни и сотни ржавых "Рут", "Богданов" и всего подобного, что называется маршрутками", – заявил Усов.

Напомним, Киев разорвал договора с некоторыми компаниями-перевозчиками. С улиц столицы убрали 234 маршрутки.

Также сообщалось, что перевозчики на окраине Киева не просят у пассажиров ковидных документов и учат, как отвечать полиции .