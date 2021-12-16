Константин Усов рассказал о немецких автобусах. Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве на трех маршрутах старый транспорт заменят поддержанные автобусы из Германии, которые победили в конкурсе на определение перевозчиков.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Новые автобусы Киева. Скриншот из сообщения КГГА

"Первую партию хоть и подержанных, но добротных автобусов MAN сегодня ночью привез перевозчик с юга Украины, который поверил в Киев. В целом по результатам конкурса 29 таких крупногабаритных, полноразмерных и низкопольных машин уже в январе заменят все старые и ржавые "Богданы" на 191-м, 417-м и 573-м маршрутах Киева", - рассказал заместитель председателя КГГА Константин Усов.

  • Маршрут 191: станция метро "Лесная" - улица Милославская (Троещина);
  • Маршрут 417: улица Подлесная (Новобеличи) - Контрактовая площадь;
  • Маршрут 573: улица Будищанская (Вигуровщина-Троещина) - бульвар Вацлава Гавела (массив Отрадный)

Новые автобусы Киева. Скриншот из сообщения КГГА

Автобусы будут работать в соответствии с новыми стандартами: будут выполнять правила запрета звукового и визуального загрязнения в салоне, будут оборудованы камерами извне и внутри для безопасности пассажиров, будут иметь датчики подсчета пассажиропотока.

Новые автобусы Киева. Скриншот из сообщения КГГА

"В 2022 году по результатам следующих конкурсов мы рассчитываем привлечь из всей страны сотни таких или лучших машин. Стандарта "Евро-5"и емкостью от 60 пассажиров, что автоматически уберет с улиц сотни и сотни ржавых "Рут", "Богданов" и всего подобного, что называется маршрутками", – заявил Усов.

Новые автобусы Киева. Скриншот из сообщения КГГА

Напомним, Киев разорвал договора с некоторыми компаниями-перевозчиками. С улиц столицы убрали 234 маршрутки.

Также сообщалось, что перевозчики на окраине Киева не просят у пассажиров ковидных документов и учат, как отвечать полиции .

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