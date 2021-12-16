В пятницу, 17 декабря, во всех регионах страны ожидаются осадки, принесенные атмосферным фронтом циклона Маттео из Скандинавии.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в четверг, 16 декабря.

В западных областях страны ночью температура воздуха будет 0...+3 градусов, днем 0...+5 градусов. Синоптики обещают дожди и мокрый снег.

В восточных регионах Украины столбики термометров покажут ночью +1...+2 градусов, днем -1..+1 градусов. Возможны небольшие снегопады.

В северной части страны и в Киеве мокро, ожидаются дожди, местами со снегом, температура воздуха будет 0...+3 градусов ночью и сохранится такой же на протяжении дня.

В южных областях Украины столбики термометров покажут 0...+3 градусов ночью и +2...+4 градусов днем. Ожидаются дожди, местами с мокрыми снегом.

Дожди и мокрый снег во всех областях Украины. Источник: Укргидрометцентр

Ранее "Страна" сообщала, что 13 декабря в Украине без света из-за снегопадов и дождя остались жители 241 населенного пункта в четырех областях. Больше всего пострадала Львовская область.

Также мы писали, что погода в декабре "порадует" украинцев резкими перепадами. В середине месяца могут ударить морозы. В северной части страны возможно похолодание до -21... -23 ночью, а днем до -10... -15 градусов.