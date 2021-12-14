В Киеве уже начали посыпать дороги песком и солью, хотя снегопады в столицу еще не пришли. "Киевавтодор" начал посыпать дороги песчано-соляной смесью, чтобы избежать аварийности и травм киевлян из-за гололеда.

Об этом депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец рассказал "Стране".

"По прогнозу погоды сегодня ночью будет минусовая температура. Сейчас идёт дождь, то есть за ночь на дорогах может образоваться гололёд. Идут перепады температур, образуется корка льда. Это технологически правильно - посыпать дороги заранее, так всегда делается. И это нужно делать именно сейчас. Чтобы избежать травмирования пешеходов на тротуарах и аварийности на дорогах. Тем более, все следующие дни также ожидается минусовая температура", - сообщил Белоцерковец.

Напомним, 14 декабря в Киеве идет дождь и мокрый снег, а температура воздуха колеблется в пределах +1 и -1 градуса.

Также "Страна" сообщала, что в декабре в Киеве решили озеленить мост Патона. На это из городского бюджета выделят почти полмиллиона гривен. "Киевзеленстрой" планирует закупить 487 можжевельников и посадить их на транспортной развязке моста