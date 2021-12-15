Завтра, 16 декабря, в западных и восточных регионах Украины ожидается туман и гололедица, в связи с чем объявлен желтый (первый) уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Туман (ухудшение метеорологической дальности видимости до 500 м и менее продолжительностью 3 часа и более) и гололедица (замерзание дождя и мокрого снега на охлажденной земной поверхности) ожидаются в таких областях Украины:

Харьковская,

Донецкая,

Луганская,

Ровненская,

Хмельницкая,

Черновицкая,

Тернопольская,

Волынская,

Ивано-Фарнковская,

Львовская,

Закарпатская.

В связи с этим в вышеуказанных регионах объявлен желтый уровень опасности, это означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном усложнении погодных условий.

Напомним, в МОЗ дали советы украинцам, как избежать травм при гололеде этой зимой. Важно выбрать правильную обувь.

Также "Страна" сообщала, что в конце ноября Украине 126 населенных пунктов остались без света из-за непогоды.