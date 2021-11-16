В среду, 17 ноября, в Украине ожидается переменно облачная погода без осадков, с ночным морозом и плюсовой температурой в дневные часы. Ночью и утром западные регионы местами будут окутаны туманом. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер ожидается южный, а в южной части страны - северо-восточный, 3-8 м/с. В Приазовье и в Крыму скорость ветра будет выше - 5-10 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до 4-9 градусов ниже ноля. Холоднее всего будет на востоке страны. В Дневные часы ожидается до +1-6 градусов.

В западных регионах будет немного теплее. Ночью столбики термометров опустятся до отметок 1-6 градусов ниже ноля, а днем потеплеет до +4-9.

В среду, 17 ноября, в Киеве и области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью до 4-9 градусов мороза, а днем +1-6. В Киеве ночью до 4-6 градусов ниже ноля, днем +2-4.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украину идет похолодание до минус 11. В Киеве ждут на неделе первый снег.

Также мы сообщали, что Китай накрыли рекордные снегопады. Из-за непогоды уже есть погибший и более 5600 пострадавших.