В Киеве патрульные сопроводили в роддом автомобиль с женщиной, у которой начались схватки.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

"Патрульные Евгений Зведенюк и Иванна Бабчук как раз патрулировали по улице Соломенской, когда к ним обратился мужчина с просьбой о помощи. Гражданин сообщил, что везет беременную жену, у которой начались схватки, в роддом", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля волновался, что из-за осложнений в движении они могут не успеть доехать в роддом, поэтому попросил сопроводить авто.

В результате правоохранители создали "зеленый коридор" до роддома, где женщину уже ожидали врачи.

"Спасибо водителям, которые реагировали на сигналы автопатруля и уступали дорогу!" - пишет пресс-служба.

Ранее мы писали о том, что в Белой Церкви патрульные решили помочь мужчине, который не ориентировался на местности, и обнаружили у него дома сухие кусты, похожие на каннабис, измельченную субстанцию растительного происхождения и пакет с неизвестным веществом.

Кроме этого, в Украине патрульных обяжут работать с включенными боди-камерами (бодиками) на постоянной основе. Такие устройства появятся в подразделениях правоохранителей с 2022 года.