В городе Северодонецке Луганской области сотрудник патрульной полиции Михаил Бойко в свой выходной день спас ребенка из горящей квартире на улице Первомайской.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

По данным правоохранительных органов, их сотрудник в тот день вышел на пробежку, однако получил звонок от жены о пожаре в их подъезде. Михаил Бойко отправился домой и узнал от соседей, что в горящей квартире находится ребенок, были слышны крики и плач. Патрульный выбил замок двери и бросился спасать пострадавшего до прибытия.

"Открыв дверь квартиры, где был пожар, Михаил увидел на полу без сознания мальчика. Взяв ребенка на руки, он вынес его к подъезду, где стояли люди. После этого соседи сообщили, что в квартире могут еще находиться дети. Михаил снова вернулся в пылавшую квартиру. Поскольку задымление не позволяло передвигаться в полный рост, патрульному пришлось ползком пробираться по комнатам в поиске детей. Михаил закричал, чтобы кто-то отозвался, но никакого ответа не раздалось. Поняв, что больше не может находиться в помещении, из-за недостатка воздуха патрульный выбежал на улицу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Полиция также сообщает, что мальчик, которого спас Бойко, пришел в себя и на вопрос патрульного о том, есть ли еще кто-то в квартире, отрицательно кивнул головой. Ребенка доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Спасатели устранили пожар. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что отдых мамы с двумя детьми в веревочном парке столицы закончился неприятным инцидентом - 8-летний ребенок застрял на большой высоте и женщина вызвала патрульных, которые спасли мальчика. Патрульные немедленно прибыли и увидели, как на высоте пяти метров застрял мальчик, поднялись по канатной лестнице к сдерживающей сетке, где застрял мальчик, распутали его и сняли.

Кроме того, мы также писали, что 14 декабря, в Деснянском районе горела квартира в восьмиэтажном доме. В ходе тушения огня пожарные спасли 13 человек, в том числе одного ребенка.