В Украине к новогодним праздникам могут значительно подорожать мандарины. По мнению экспертов, цены могут подняться сразу на 30% - до 50 гривен за килограмм.

Об этом со ссылкой на аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлану Литвин сообщают "Украинские новости".

"Безусловным символом новогодних праздников являются мандарины. Опыт прошлых лет показывает, что цена на данный продукт может возрасти до 30% по сравнению с ценой в начале декабря из-за повышенного спроса со стороны потребителей. Поэтому можно ожидать, что ближе к праздникам мы можем иметь среднюю цену на мандарины в районе 50 гривен/кг", - сказала она.

При этом другие цитрусовые будут дешеветь. Эксперт прогнозирует, что цены на апельсины могут снизиться на 8% и к празднику стоить приблизительно 35 гривен за килограмм. Лимоны могут подешеветь на 7% - до 37 гривен за килограмм. Снижение цены на эти виды цитрусовых, по словам Литвин, обусловлено переключением потребителей на мандарины.

Напомним, в Украине за год новогодний стол подорожал на 8%. В среднем его стоимость для четырех человек составит 1844,74 гривен.

Также мы писали о том, что борщевой набор украинца за год подорожал в 2.6 раза.