В понедельник, 20 декабря, по поручению прокуроров САП детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении внештатному помощнику министра энергетики. Его подозревают в незаконном завладении 2,15 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в своем Тelegram-канале.

"20 декабря 2021 года по поручению прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении в незаконном завладении 2,15 млн гривен бывшему директору государственного предприятия "Оператор рынка", который сейчас является внештатным советником Министра энергетики Украины", - сказано в сообщении.

Как выяснилось в ходе досудебного расследования, в 2019-2020 годах чиновник злоупотребил служебным положением и выплатил себе премий, поощрений и надбавок на сумму более 2,15 млн гривень.

Сейчас ему инкриминировано совершение преступления по ч.5 ст.191 УК. Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, 20 декабря экс-президенту Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму.

Также "Страна" сообщала, что Порошенко решил улететь из Украины через 15 минут после публикации "Страны" о подготовке ему подозрения.