Депутат фракции "Слуга народа" Николай Галушко в комментарии "Стране" опроверг заявление собственной фракции, где говорилось, что слитым видео с его хамством полицейским его шантажировал экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Никакого давления на меня не было и нет. Этот инцидент произошёл год назад. Передо мной извинились ребята за неправильные действия, я извинился за свои грубые высказывания. Этот вопрос полностью исчерпан ещё год назад. Почему он раздувается сейчас? Это я уже не знаю, значит кому-то это интересно ", — заявил "Стране" Галушко.

Напомним, в сети появилось видео, как год назад полицейские остановили автомобиль нардепа от фракции "Слуга народа" Николая Галушко из-за нарушения ПДД. За рулем был его водитель, самого нардепа в машине не было. Однако он прибыл на место происшествия, где стал грубить копам, называть их дебилами и нецензурно выражаться.

Нардеп ругался, заявлял, что поскольку это автомобиль нардепа, то полиция не имела права его осматривать, и обзывал патрульных.

После инцидента фракция "Слуга народа" официально отреагировала на скандал с нардепом Галушко. Во-первых, фракция попросила прощения у всех, кого могла бы обидеть ситуация.

Во-вторых указывается, что это видео было сделано ещё год назад и использовались тогдашним руководителем МВД для шантажа нардепа. При этом указывается, что шантаж был направлен на законодательные инициативы. А видео обнародовали в отместку за то, что Галушко голосовал за отставку экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.