В Москве задержали двоих студентов первого курса юридического факультета из Читы, избивших в ночь на 21 декабря олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Один из задержанных рассказал, что конфликт со спортсменом, переросший в драку, произошел из-за девушек. Также опубликовано видео драки.

Слова нападавшего приводит ТАСС.

"Человеку не понравилось, что мы стояли и разговаривали с его дамами. Первым ударил мой друг, а толкнул потерпевший (моего друга - Ред.). После того как первый раз ударили (моего друга - Ред.), у нас вроде как словесно получилось все разрешить. Но потом я находился метрах в пяти от этого, и снова прилетело несколько ударов (моему другу - Ред.). В конце, когда всех разняли, вроде у нас получилось совестно это все решить, но потерпевший решил вызвать сотрудников (полиции - Ред.)", - сказал задержанный полицейским.

Молодой человек добавил, что хочет принести извинения за оскорбления, которые допускал по отношению к Соловьеву.

Между тем журналисты раскрыли другие подробности драки, которые расходятся с показаниями задержанного.

Конфликт произошел в караоке-клубе, где спортсмен отдыхал со своей возлюбленной Анной Сидоровой и ее подругой, отмечая день рождение керлинга. Анна Сидорова - чемпионка Европы по керлингу.

Девушкам нахамили двое молодых людей на выходе из заведения. По словам менеджера фигуриста, Соловьев заступился за спутниц и спокойно попросил молодых людей не разговаривать с ними в грубом тоне. Однако после этого его резко повалили на землю и сразу начали избивать.

По данным журналистов, нападавшие почти вдвое младше спортсмена: им 18 лет.

Соловьев уже заявил, что не намерен идти на мировую с избившими его молодыми людьми.

"Я вышел немного позже, чем моя девушка с ее подругой. Где-то на минуту, наверное. И в этот момент я увидел, что молодые люди нецензурно выражались, приставали. Увидев, я просто попросил их хотя бы не выражаться, на что они сразу агрессивно (отреагировали. – Ред.). Они очень агрессивно сразу повели себя", - сказал спортсмен.

Он добавил, что сначала его просто толкнули в грудь, после чего он упал, встал и сказал: "Ребят, вы же видите, что я без агрессии, руки в карманах... Всего лишь сказал "поспокойнее", иначе могут быть последствия: вам наверняка это не надо. Без угроз. Здесь камеры". На эти слова ему прилетело два удара.

В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Им может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

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