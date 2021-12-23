В Украине деньги за "Пакет малыша" можно будет получить до 2023 года
Кабмин продлил срок выплат по пилотному проекту так называемого "Пакета малыша". На сегодняшнем заседании Кабмина внесли несколько изменений в соответствующее постановление.
Речь идет о таких изменениях:
- Пилотный проект по монетизации "Пакета малыша" (то есть, возможность получения денег вместо пакета), который должен был закончиться в этом году, продлили еще на два года - до 31 декабря 2023 года.
- В список товаров, которые можно покупать за денежную компенсацию внесли детские ванночки для купания (в нем уже есть одежда для детей, игрушки, подгузники, средства гигиены и др.).
- Иностранцы, которые постоянно живут в Украине, могут обратиться за денежной компенсацией не позже, чем за три месяца до окончания срока действия документов на временное проживание.
- Претенденты на компенсации могут подать заявку и документы по почте и получить компенсацию через "Дию"
- Не нужно будет предъявлять справку о том, что вы не получили пакет малыша в роддоме
Напомним, в ноябре 2020 года Кабинет министров Украины с однодневной доработкой принял проект постановления, согласно которому украинским роженицам будут выдавать одноразовую материальную помощь в натуральном виде - так называемый "пакет малыша".
Также мы сообщали, что с 1 сентября 2020-го "пакет малыша" выдают по новым правилам. За денежной компенсацией стоимости "Пакета малыша" могут обратиться родители, у которых только родился ребенок, а также те, кто еще не получил эту помощь.
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