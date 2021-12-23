Стоимость пакета малыша можно взять деньгами. Фото: facebook.com

Кабмин продлил срок выплат по пилотному проекту так называемого "Пакета малыша". На сегодняшнем заседании Кабмина внесли несколько изменений в соответствующее постановление.

Речь идет о таких изменениях:

  1. Пилотный проект по монетизации "Пакета малыша" (то есть, возможность получения денег вместо пакета), который должен был закончиться в этом году, продлили еще на два года - до 31 декабря 2023 года. 
  2. В список товаров, которые можно покупать за денежную компенсацию внесли детские ванночки для купания (в нем уже есть одежда для детей, игрушки, подгузники, средства гигиены и др.).
  3. Иностранцы, которые постоянно живут в Украине, могут обратиться за денежной компенсацией не позже, чем за три месяца до окончания срока действия документов на временное проживание.
  4. Претенденты на компенсации могут подать заявку и документы по почте и получить компенсацию через "Дию"
  5. Не нужно будет предъявлять справку о том, что вы не получили пакет малыша в роддоме

Напомним, в ноябре 2020 года Кабинет министров Украины с однодневной доработкой принял проект постановления, согласно которому украинским роженицам будут выдавать одноразовую материальную помощь в натуральном виде - так называемый "пакет малыша". 

Также мы сообщали, что с 1 сентября 2020-го "пакет малыша" выдают по новым правилам. За денежной компенсацией стоимости "Пакета малыша" могут обратиться родители, у которых только родился ребенок, а также те, кто еще не получил эту помощь.

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