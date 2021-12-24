Кабинет министров Украины разрешил предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю в сельской местности, не использовать кассовые аппараты.

Об этом сообщается на сайте правительства.

"Уровень доходов предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантинных ограничений он еще больше снизился. Расходы на приобретение РРО станут для них дополнительными финансовыми нагрузками, что будет иметь негативные последствия для бизнеса. В то же время, использовать программные РРО как альтернативу, не все из них могут из-за неравномерного покрытия скоростным интернетом или его отсутствия в селах. Поэтому правительство решило поддержать таких предпринимателей, чтобы они не закрывали бизнес и не увольняли своих работников и предоставить им возможность не применять в своей деятельности РРО", - заявила первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

Согласно решению Кабмина, от обязательного применения РРО, освобождаются субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную торговлю на территории села товарами (кроме подакцизных товаров), при условии не превышения предельного размера годового объема расчетных операций (167 размеров минимальной заработной платы).

Напомним, Верховная Рада в ходе внеочередного заседания 17 декабря, не смогла принять законопроект №6376 об отсрочке кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.

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