Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который в марте открыл памятник украинской жабе, застрял в лифте коммунальной телерадиокомпании "Вежа". Это случилось вечером в четверг, 23 декабря, когда он шел на прямой эфир программы "Спроси у власти".

Об инциденте Марцинкив сообщил в Facebook.

"Застрял в лифте! Эфир может быть сорван", - сообщил Марцинкив. Позже он рассказал, что все же попал на эфир, но с опозданием на 20 минут.

Инцидент произошел около 18:00 23 декабря, пишет Zaxid.net. Вызволяли мэра работники аварийной службы. В эфире передачи Марцинкив пообещал, что в здании телерадиокомпании не только отремонтируют лифт, но и протекающую крышу.

Напомним, "Страна" писала о том, как в 2016 году Дональд Трамп, который на тот момент был кандидатом в президенты США, застрял в лифте. Инцидент произошел в отеле в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо). Тогда в лифте, кроме Трампа, находились еще девять человек. Сотрудники пожарной части города для эвакуации посетителей открыли люк в потолке лифта и спустили людей на лестницу.

Также мы сообщали, что в 2019 году Папа Римский застрял в лифте и опоздал на проповедь.