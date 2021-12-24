В пятницу, 24 декабря, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда дала пять лет тюрьмы бывшего заместителя руководителя "Укргаздобычи" НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщается в Фейсбуке ВАКС.

Пресс-служба суда не называет его имени, однако в Фейсбуке Центра противодействия коррупции сказано, что речь идет об Алексее Тамразове.

Тамразова обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины - дача взятки. Кроме пяти лет лишения свободы приговором суда к бывшему топ-менеджеру компании применена специальная конфискация в размере 100 000 долларов США - по размеру взятки.

"Суд признал доказанным предъявленное обвинение, в соответствии с которым экс-заместитель руководителя "Укргаздобычи" предоставил лицу, занимающему ответственное положение, – прокурору Генеральной прокуратуры - неправомерную выгоду в размере 100 000 долларов США за занятие пассивной позиции при рассмотрении следственным судьей Печерского районного суда Киева ходатайство об отмене ареста имущества – природного газа в объеме свыше 8 миллионов кубических метров, а также за дальнейшее необращение с ходатайством о повторном наложении ареста на указанное имущество", - говорится в Фейсбуке ВАКС.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней с момента его оглашения путем подачи апелляционной жалобы.

Тамразов занимал должность первого заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча" с 2010 года по март 2014 года. Также он является владельцем издания Insider.

В 2018 году против Тамразова открыли уголовное производство за предложение неправомерной выгоды работнику правоохранительных органов. Сам Тамразов в 2018 году заявлял, что его подставили.

Тогда же за него внесли залог в три миллиона гривен.

К концу 2018 года с подследственного Тамразова сняли часть ограничений, а его защита не признала подозрение о взятке.

Тогда же "Страна" подробно разбиралась в этой истории.